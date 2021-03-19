【ET講股通】梁耀康：先天下之憂而憂？同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日跌414點，收報28990點，大市總成交2,061億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股表現令人失望，是否先天下之憂而憂？跌市主因隔晚美債息抽升、納指大跌3%，以及A股受壓，上證指數跌1.7%。中美正舉行會談，氣氛相對緊張，亦為中港股市帶來壓力。尾市跌幅受窄，主因債息回軟至1.7厘以下。

恒指關鍵支持 續看28326點

展望後市，還看3月9日低位28326點，若能守穩，則形勢未算差，續緊盯債息及美股表現，相信納指及債息同步機會仍較大，惟港股未必一定受惠。操作上，續堅守原定策略，嚴守止蝕，包括上周四低位及前浪底支持，未失守的話，持倉不妨續持有。

個股方面，長實 （01113） 升7.2%至50.45元，逼近回購價。業績勝預期的華潤電力 （00836） ，股價大升13.3%至10.34元，亦受惠內地用電量上升。純利增長11%的港華燃氣 （01083） ，股價升8.3%至3.79元。中華煤氣 （00003） 升1.2%至12元，全年股息率約2.9厘，若港華燃氣業績造好，對中華煤氣亦有支持，可候11元水平留意。

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