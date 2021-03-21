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【宏觀術數@iM網欄】從文藝復興到NFT 數碼藝術有價有市

名人薈萃 15:01 2021/03/21

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上週3月6日，推特（Twitter）執行長Jack Dorsey發佈連結，指向拍賣他2006年由他發出的首條推文「剛設置好我的推特」（Just setting up my twttr），一天之後數位貨幣交易公司Bridge Oracle 的CEO Sina Estavi 已出價250萬美元競投，引起一陣哄動。

價值250萬美元競投的一條推文NFT

 

好戲接踵而來，今週加密藝術家Beeple (Mike Winkelmann)的作品《EVERYDAYS : THE FIRST 5000 DAYS》更在佳土得的NFT 拍賣獲得6934萬6250美元天價成交。一時間NFT自然成為熱話，美國藝術圈子裡，也越來越多主流藝術家將作品和NFT綁定。在此之前，連科技女股神Catherine Wood也曾表示對NFT 感到非常興奮。

 

NFT（Non Fungible Token）中文譯作：非同質化代幣，屬於數碼加幣貨幣的「代幣」，相對於比特幣或以太幣等擁有自己主鍵的「原生幣」，「代幣」須要依附於現有的區塊鍵，使用智能合約來進行賬本的記錄。而代幣又可以分為同質化和非同質化兩類，非同質化代幣（NFT）是帶唯一性，不可以拆分的token。不會有兩個完全相同的NFT，就如不可能有兩張一樣號碼的鈔票一樣。由於其非同質性和不可拆分，正好用於和現實世界上的一些商品綁定，例如遊戲道具，數碼門票和數碼藝術品等等。對於藝術創作者，其好處在於過往要發表作品，必須經過一些中介或媒體，從舊模式的唱片公司，以至於新科技巨企如Youtube，Tiktok 等平台，藉吸引廣告和點擊率達而得到部份分成。如果在NFT模式底下創作者便可以不用再給平台抽成，更能在作品未來再轉售時分成，將會是科技帶來產業的另一個大突破。

 

從術數的宏觀角度，不同時代「跑出」來的潮流所趨定必有因，均會和天時、地利及人和相配合。去年分析九運新天運的當旺行業時，解釋過2020年12月份土木會合於水瓶座，屬於天運從土元素星座，進入風元素星座，而水瓶座更明顯的利於傳播、分享、理性及科學技術發展等。水瓶座守護行星是天王星，本身便主電力、科技及創新。上次土木會合於水瓶座正是文藝復興運動開展之時，創作力大爆發，留給後世無論藝術和文化瑰寶。同樣的水瓶座風元素大周期底下，可以肯定未來數碼藝術、音樂和各樣商品，得到天運「加持」必定有價有市，大行其道。天王星帶來的科技，已從創意發展至虛擬貨幣和區塊鏈技術，更多出人意表的風潮可拭目可待，炒賣風氣也當盛行。

傑出藝術作品都是作者一番心血，以期巧奪天工

 

鑒古知今，雖說得天時第一，但能否成為不朽傳世，或傳頌一時之作品仍得靠實力和創意。就如今次天價拍賣的畫作，絕不能說只是一張JPG 檔，實情是作者自2007年開始，每日一張作品，用了5069天製作構成的數碼藝術作品，創意以外，當中毅力和堅持實非容易，正是「雖云作者痴，誰解其中味？

 

Beeple 自2007年5月起開始創作5000幅畫作合成的數碼藝術作品《EVERYDAYS : THE FIRST 5000 DAYS》

 

順道談一下推特第一條推文，Dorsey發佈日期為2006年3月21日，當天正值春分，即是星占一年開始第一個始入時分。如果以傳統擇日標準，當日為卯月酉日，年份2006丙戌年也是Dorsey（生於1976丙辰年生） 太歲相沖年份。但新科技事物總帶破舊立新，相沖雖帶來壓力，也可能引來更大動力把開新局面，術數總存在很多奇妙變化。

 

本文刊出日應為3月21日春分日，讀者們又有甚麼新計劃去開始呢？

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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