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【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力

環球政經 18:08 2021/03/19

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大學選科關乎到畢業後的出路，近日就有台灣網民在討論區發帖，指自稱為「loser」大叔，因當年選了冷門學系，畢業後只能在從最基層做起，工作20年，「好不容易」才有月薪7萬多台幣（約19,149港元），於是他呼籲年輕人要慎選科系，不要像他一樣「載浮載沉」。

事主經歷：

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【職場熱話】 學歷貶值 大學畢業做地盤更好？網民：手停口停根本無得比 【下一頁

事主又感嘆許多工作像他一樣年資的人，「都是公司的高階主管，年薪200萬（約546,563港元）以上了吧！」所以他想藉自己經驗來呼籲年輕人一定要慎選科系，慎選產業，「若選對一畢業就是多數人35歲以上的薪資水準了」，更不會像他一樣「載浮載沉」。

【內地熱話】倡縮短小學教育學制至5年　網民：上班時間越來越長 【下一頁

帖文一出引起網民迴響，不少網民都對事主的呼籲不領情「你應該檢討自己能力吧，畢業20年還在學歷科系」、「學校不是職業訓練所好嗎？不會的專業就自己學啊，20年了還在怪學歷，要不要怪父母賺不夠多？」、「冷門科系文組博士，現在29歲月薪12萬，只能說跟科系沒什麼關係 ，能不能運用社會資本找機會是關鍵」、「我認為一生在做一件事情上發揮自己的價值，可以做自己喜歡的事很了不起」

 

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責任編輯：黃苑筠

學校 台灣 大學 畢業

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