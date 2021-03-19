【山地悠遊人生@iM網欄】不要等！怎樣才能完成環遊世界？

上期說到兩位美女完成環遊世界的夢想，讓人豔羨。 旅途中的美好人人都可以想像，去刺激好玩的地方，嘗試各地美食， 認識新朋友等。 但畢竟拉到贊助環遊世界是極少數， 除非是超級富豪，普通人想要環遊世界是項艱苦任務，尤其是長途窮遊；長途大巴一坐就是幾十個小時， 睡機場或火車站是家常便飯，為省錢拉著重重的行李搭公車，啃廉價食物， 偶爾被偷被騙失望沮喪，半夜獨自一人抵達新城市的忐忑不安，旅途中空虛寂寞，走過的人才能體會。

有些事情還不光是錢就能解決，由於政治問題，有些國家還真不容易去，比如阿富汗和北韓， 拿到簽證極具挑戰， 有些旅客經過幾年的努力，終告失敗。有些地區實施旅行禁令，如去過阿富汗， 就要換護照， 要不然很多國家見到護照上的阿富汗簽證就不讓入境。西非及中非的戰亂國家，不安全及非常昂貴，世界上最糟糕的國家如南蘇丹，索馬里，中非共和國，馬里，乍得， 布隆迪和巴布亞新幾內亞，因為不安全，基本上沒有旅遊設備。 有些國家，如不丹， 北韓不能自由行， 必需跟著旅遊團，旅費高昂 。 最後是一些偏遠的島國， 交通不便，食宿不菲。

▲ 不丹，圖片來自《福布斯》

▲ 南極浮冰

既然這麼辛苦，為什麼還要去窮游？ 因為它讓人著迷。人其實無論做什麼，都是為刷存在感，長途窮遊可以體驗到人生各種滋味，像坐過山車一樣激情澎湃，同時每天都會有新的挑戰。人一定要有夢想，對吧！？

有人工作遇到困難或瓶頸，感情遭遇背叛或太平淡， 對生活感到絕望時想長途旅行看世界。 大部分人說等到以後有錢，等到兒女長大成人，等退休後有時間了，要去環遊世界， 通常這樣說的人，在幾十年後，真正能實現年輕時夢想的，幾乎少之又少。年輕人跟退休人士的心境完全是不一樣的， 閱歷不同，看在眼裡的風景和感受就完全不同。 有些地方必須趁身體力壯去， 人生千變萬化，活在當下最重要。

對其他想要環遊世界的人有什麼建議？

～世事皆可能， 相信自己可以做任何想做的事情。不要等， 給自己限期和緊迫感， 立刻付諸行動。

～如果有夢想或目標，不要讓任何人阻止你，竭盡所能全力以赴。每天在鏡子裡或每晚入睡前問自己，想要甚麼，如何才能實現目標。日復一日地做準備工作，設想一年後和五年後自己能否完成夢想。

～必須為環遊世界做出犧牲， 不花錢買奢侈品。 如有必要，與父母一起住， 盡可能節省。

～互聯網上有最佳資源：利用Google， YouTube 學習如何編寫計劃，獲得贊助商，規劃路線等；用社交媒體，並盡可能與有影響力的人建立聯繫。

～ 從建設性的批評中學習。面對失敗， 不要固執，要對自己的信念有自信， 還要對自己嚴厲。

～學會不依賴別人， 依靠自己完成任務，成功與失敗都取決於自己。 最重要的是，始終相信無論隧道有多黑多困難，隧道的盡頭都會有燈光。

世界這麼大，以前總是迫不及待的想盡快去所有的國家， 走了這麼多國家，終於明白，世界是真的看不完。 到世界每一個國家成為了我的終身事業， 還要學會享受歲月積澱的美妙。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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