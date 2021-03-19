【有盈退休】曾智華：這世界 沒人可令你「老」

很不耐煩身邊的青年、中年及退休人士不停在呻：「我老了！」更無興趣見到不停有人將那首《當你老了》MV日傳夜傳。

人人肉體都會老，正常。但心境及心靈呢？絕對因人而異。

這世界，根本沒人可令你「老」，只有你自己！

幾歲都可活得燦爛

小弟有兩個偶像，一為英女王，一為奇連伊士活（Clint Eastwood）。前者94歲，後者90歲。仍與「老」拉不上任何關係，日日活在燦爛人生及無窮智慧之中。

英女王最近「表演」全球首席「公關專家」及「拆彈專家」風範，將哈里王子（Prince Harry）及梅根（Meghan）炸向白金漢宮的「核彈」輕輕一撥，立即化解。功力蓋世，令人驚服。

奇連伊士活又如何？1955年加入電影界，至今66年，獲電影大獎無數，囊括台前幕後，至今仍孜孜不倦從事電影創作。

以上兩位精力、腦力、體力何來？正因為並冇一個老化心靈！

上周，老友Gordon傳來一首MV，乃美國著名Country-Western音樂創作歌手Toby Keith的作品，名《Don’t Let The Old Man In》!

歌詞好正，大家可在網上欣賞。

我倒想講講此曲如何誕生。

有信念皆會有精力

話說，兩年前，Toby與老友奇連伊士活打Golf。其時，後者已88歲。停下來，奇連不停與Toby分享即將開拍的電影細節。

Toby好奇問：「以你的年紀，為何仍可如此精力旺盛？」

奇連簡單答：「每日太陽東方升起，我就向自己講——Don’t Let The Old Man In！」

這句格言，這個信念，觸動了Toby，禮貌地問：「奇連，我可否用這個信念，作一首歌送給你，亦希望透過歌曲影響心態老化的一群呢？」

奇連欣然答允。數個月後，作品出爐， MV內剪輯了不少奇連近年的精彩作品畫面，非常有品味。

各位，再講一次。這世界，沒人可令你「老」，除了你自己！Don’t Let The Old Man In！

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