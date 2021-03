【有盈退休】曾智華：這世界 沒人可令你「老」

很不耐煩身邊的青年、中年及退休人士不停在呻:「我老了!」更無興趣見到不停有人將那首《當你老了》MV日傳夜傳。

人人肉體都會老,正常。但心境及心靈呢?絕對因人而異。

這世界,根本沒人可令你「老」,只有你自己!

幾歲都可活得燦爛

小弟有兩個偶像,一為英女王,一為奇連伊士活(Clint Eastwood)。前者94歲,後者90歲。仍與「老」拉不上任何關係,日日活在燦爛人生及無窮智慧之中。

英女王最近「表演」全球首席「公關專家」及「拆彈專家」風範,將哈里王子(Prince Harry)及梅根(Meghan)炸向白金漢宮的「核彈」輕輕一撥,立即化解。功力蓋世,令人驚服。

奇連伊士活又如何?1955年加入電影界,至今66年,獲電影大獎無數,囊括台前幕後,至今仍孜孜不倦從事電影創作。

以上兩位精力、腦力、體力何來?正因為並冇一個老化心靈!

上周,老友Gordon傳來一首MV,乃美國著名Country-Western音樂創作歌手Toby Keith的作品,名《Don’t Let The Old Man In》!

歌詞好正,大家可在網上欣賞。

我倒想講講此曲如何誕生。

有信念皆會有精力

話說,兩年前,Toby與老友奇連伊士活打Golf。其時,後者已88歲。停下來,奇連不停與Toby分享即將開拍的電影細節。

Toby好奇問:「以你的年紀,為何仍可如此精力旺盛?」

奇連簡單答:「每日太陽東方升起,我就向自己講——Don’t Let The Old Man In!」

這句格言,這個信念,觸動了Toby,禮貌地問:「奇連,我可否用這個信念,作一首歌送給你,亦希望透過歌曲影響心態老化的一群呢?」

奇連欣然答允。數個月後,作品出爐, MV內剪輯了不少奇連近年的精彩作品畫面,非常有品味。

各位,再講一次。這世界,沒人可令你「老」,除了你自己!Don’t Let The Old Man In!

