華裔婆婆遇襲求醫藥費 乖孫幫手眾籌達570萬（第二版）

美國歧視亞裔人士的情況日漸嚴重，特別在新冠肺炎爆發後更加惡化。美國三藩市一名75歲講廣東話的華裔婆婆於過馬路期間，遭一名白人男子襲擊導致受傷，事後二人都需要送院接受治理。婆婆孫兒為她在網上眾籌平台GoFunfMe發起眾籌，成功為她籌集超過73萬美元（約570萬港元）作醫藥費。

（第二版更新眾籌最新金額）

三藩市華裔婆婆受襲還拖 白人男子要瞓擔架（有片） 【下一頁】

外媒訪問涉事婆婆Xiao Zhen Xie，並由其女兒Dong-Mei Li擔任翻譯。Li表示，她的母親心理受創感到害怕，右眼仍然在流血及無法看東西，需要定時止血。

婆婆的孫兒John Chen於眾籌平台GoFundMe為她籌集醫藥費，表示為她的勇敢而驕傲，亦指是次事件令婆婆患上創傷後遺症。儘管她有基本醫療保險，但仍然有為數不少醫療費用無法承擔，加上她患有糖尿病已有10年以上，亦是癌症康復者，將運用眾籌款項以支付她的醫療及治療費用。

多數新冠肺炎康復者半年内免疫 但長者除外 【下一頁】

該眾籌目前籌得逾73萬美元款項，遠超5萬美元的目標。

襲擊事件發生於周三，婆婆當時在三藩市市場街（Market Street）街頭等候過馬路，期間遭一名39歲的白人男子擊打其臉部。這名婆婆突然受襲下，隨即拿起一根木棍反擊男子。

調查發現，該名白人男子同日亦襲擊一名83歲的亞洲男子。

責任編輯：郭麗明