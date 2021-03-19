投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇 

去年環球經濟及投資市場深受疫情衝擊，股市一度大幅下挫，令資金流向亞洲債券等回報較穩定的固定收益市場。高盛資產管理（下稱高盛資管）及東亞銀行的市場分析專家均預期，因應疫苗面世，加上不少地區的疫情漸趨緩和，料社交距離措施將逐步放寬，有助促進經濟復甦，令整體投資氣氛及股市前景轉趨樂觀，故建議投資者採取多元資產配置策略的同時，亦可增持股票，達致攻守兼備。

疫情持續令投資市場於去年經歷波動的一年，高盛資產管理香港零售客戶業務主管陳玉冰指出，踏入2021年，雖然零售、旅遊及酒店等行業仍受相關限制影響，但美國經濟截至一月底已復甦超過6成，拜登上任後更建議加快推出疫苗，冀可盡快放寬社交距離限制，推動經濟復甦。「根據最新資料分析，我們預期美國及歐元區於今年將錄得6.6%及5.4%的經濟增長。」

疫情見緩和 疫苗接種成焦點

隨着多個地區的疫情漸見紓緩，東亞銀行投資產品及顧問部首席投資策略師李振豪亦稱，今年投資市場的重點，將由關注感染人數轉向疫苗接種人數，而各國政府如何在防疫及挽救經濟之間取得平衡，勢成另一焦點。

「疫苗接種對投資市場具正向作用，有關數據愈清晰，愈利好復甦炒作。」李振豪補充，美國投資市場將聚焦於政策力度及成效，如拜登上任後，在三月初左右, 除每日新增確診人數由40萬人銳減至5萬人外，參眾兩院已通過1萬9千億美元救市方案，將直接向國民派錢，配合加速疫苗接種及限聚措施逐步放寬，料可刺激民生板塊及基本消費。」

不過，他同時稱，疫苗屬新藥，其安全性及成效無可避免具有潛在風險。而現時各地疫情發展及疫苗接種比率差異甚大，也很可能引致環球復甦失衡，使資金流向疫苗供應充足及疫情控制較佳的地區，如中國、美國及英國等，在資金輪動下帶來市場波動。

分散投資 應對「4D」風險



除疫情外，陳玉冰認為，現階段收益投資者仍面臨四大挑戰，高盛資管投資團隊歸納為「4D」，包括違約（Defaults）、評級下跌（Downgrade）、削減派息（Dividend Cuts），以及市場下行風險（Downside Risk），投資者因而更需要了解第5個「D」 ——資產分散（Diversification），以策劃多元策略投資組合作出應對。

提到投資部署，陳玉冰表示，投資者置身於目前相對低息的環境，只要在全球廣泛的資產類別中配置得宜，仍可捕捉收益及增長機遇。雖然近期市場對美聯儲加息預期升溫，靈活運用多元化、多配置的靈活策略，把握每種配置的優勢，適時進行多元化部署，能為投資提供更穩定的收益及防守作用。「針對收益投資，投資者宜通過擴闊投資範圍，兼備傳統及非傳統的收益來源，亦可在多元投資中帶來不同收益。」

透視3大主題 嚴防通脹風險

新一年的投資市場充滿挑戰與機遇，李振豪認為有三大投資主題值得投資者關注，其一是美國總統拜登上任100日的第一張「成績表」，初步評估其施政在「藍色浪潮」支持下，能否在抗疫、經濟復甦等範疇取得成果；其二是作為中國國策的「十四．五規劃」，預期將透過內循環、外循環及雙循環，實現自給自足，同時引入國際龍頭企業，激活內地相關行業；其三是下行風險較低的全球環保板塊，並可引伸「科技＋」概念，與數字貨幣、支付系統等民生板塊連結，產生新的經濟效益。

李振豪建議投資者留意通脹預期升溫的風險，如近期美國國債孳息率上升，若速度過急，或會令高估值的股票受壓，以及美國聯儲局會否討論縮減資產負債表（QT）的規模等。「在2021年，板塊輪動較指數走勢更重要，投資者宜建立新舊類型經濟並存的投資組合，配置比例則視乎風險承受能力而定，並透過分注或分段的投資策略，分散風險。」

建鐵三角收益策略 持盈保泰

為回應零售市場不斷增長的投資需求，高盛資管於2018年開始進軍香港零售基金業務，投資者現可透過如東亞銀行等合作夥伴的平台，揀選由高盛資管專業投資團隊管理的基金尋求為資產增值。

「隨着宏觀及投資環境持續改善，我們會繼續建立不同策略，為投資者發掘更多機遇。」陳玉冰稱，近年科技顛覆市場，高盛資管洞察到若干具前瞻性又富趣味的投資主題，如近年推出與千禧世代生活模式相關的股票投資策略，網羅40至50隻受惠於千禧效應的股票，提供予投資者選擇。

為助投資者達至持盈保泰的收益及增長的目標，陳玉冰強調，除了債券、股票等傳統收益項目外，高盛資管投資團隊亦加入了非傳統收益項目，如備兌認購期權（即covered call），豐富收益來源。「將股息、債息以及因沽出認購期權而獲得的期權金結合在一起，正能產生具防守性的鐵三角收益策略。」

（以上資料由高盛資管提供）

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