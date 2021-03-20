【玄人‧峰語@iM網欄】時代轉變帶動算命學上的革命

曾有不少朋友問我，究竟最靚的八字是什麼格局 ? 嚴格而言， 這是沒有一個標準的答案， 視乎當其時的客觀環境及你想成為一個怎樣的人。古時中國以士、 農、工、商四大範疇為人民所投身的目標， 當中尤以為官成士為最上等的目標。 俗話云 : 『 民不與富鬥，富不與官爭』，因此如果以古書去分析八字，通常以『 財官格』為上格，意思即是以官星為用神。官者， 亦即以權力的代表，如果古時要當官，沒有權力是不行的， 因此古書中上等的八字命例，都是以官命作為例證。

然而，隨著時代的進步，現今社會雖然仍重視官位， 但從商搵錢卻是時代的主流，因此現今社會去批命， 多著重八字有沒有財，而且更著重八字有沒有『食神』及『 傷官』兩粒變通星去將『財星』的力量加以轉強， 因此近代在八字格局上出現了一句『食神有氣勝 財官』， 意思即是現代人反而認為 『食傷生財格』比以往大家重視的『 財官格』更為重要，因為有錢有地才可改善生活， 才可有更好的資源去令自己更上一層樓。由此可見， 隨著時代的進步，算命對格局高低的要求，已有不同的定位了。

從另一角度分析，由於古時的工種有限， 算命術對八字格局的解讀亦有所局限，反而隨著現世代的工種多變， 對八字上的高低也有根本上的轉變， 這點是學八字的朋友們必須要留意的地方。 好像以前我們會看重讀書成績，因為讀書不成難以從科舉考試中『 一登龍門』 ( 又或者在現今社會以找到好工作 ) ， 但事實證明了今時今日的世代，很多在不同領域有大成就的人， 都不是讀出來的，而是發揮一己之長所致， 尤其是在網路世界發達的大氣候下， 知識根本不限於在書本及學校之內，因此今時今日個人的發展成就， 也顛覆了傳統八字的學理，也突破了上述傳統上的『財官格』及『 食傷生財格』為上格的定義。

當然，我看過不少有成就的名人或成功人士的八字， 都一定是有格局、用神、藥神等元素在八字之內， 只是當中的運用及看法跟古書上有多大不同。就以『桃花』星為例， 過去八字的定義都是主姻緣、人緣等，但我發現今時今日不少的『 網紅』，卻是鮮用本身的桃花轉化為生財的本錢， 這也是突破傳統命理的規限。

隨著『九運』的來臨，將會有更多工種出現及舊有的工種被淘汰， 是我們前所未見的世代轉變，我們可做玄學的， 只得擴闊自己眼界及與時並進，今時今日去幫人算命， 都要加插很多現代的元素，才可以將新世代的人和事演繹出來。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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