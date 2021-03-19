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【方便團隊協作】網頁版Excel增新功能　允許追蹤過去60日更改

科技 19:10 2021/03/19

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微軟（Microsoft）為網頁版Excel引入一項新功能「Show Changes」（顯示更改），允許OneDrive或SharePoint用戶追蹤過去60日內在Excel的所有編輯。

據外電報道，微軟（Microsoft）為網頁版Excel引入一項新功能「Show Changes」（顯示更改），允許OneDrive或SharePoint用戶追蹤過去60日內在Excel的所有編輯，方便團隊之間進行協作。

如果想試用Excel的「Show Changes」新功能，用戶需要在網頁版Excel中打開工作表，選擇「Preview」，然後點擊「Show Changes」選項，其更改列表便會出現在右側的Changes分格視窗中。

（微軟官網圖片）

或是選擇所需的工作表範圍或單元格，並用右鍵單擊，選擇「Show Changes」查看更改。

（微軟官網圖片）

（微軟官網圖片）

用戶可藉此看到誰人進行了編輯，包括在何時、何地修改，以及進行了哪些修改。更可以在有需要時，進行快速還原。

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微軟表示，Excel文件必須儲存在OneDrive或SharePoint中才能追踪這些修改詳情，而該功能只對具有編輯權限的用戶開放。

據指該更新已經於上週開始推出，運行Targeted發布版本的Office Insider項目成員可以在最新預覽版中使用。該功能支援所有平台，包括Mac、Windows、iOS、Android和iPad。

【中小企教室】善用對話行銷整合平台　省人手速回應增銷售機會

責任編輯：張寶燕

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