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【有相睇】業主高價放盤　企硬無價講　賣樓數日即有人要　全因單位享海天一色靚景！

股樓投資 17:26 2021/03/19

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樓市交投暢旺，樓價亦重拾升勢，各區屋苑也見高價成交。中原曹嘉華說，海堤灣畔2座高層B室，實用面積854平方呎，三房套房連儲物房間隔，屬罕有高層全海景交吉放盤，業主堅持零議價，叫價1,150萬元放盤。從代理提供的相片可見，坐擁角度極開揚的海景。

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曹嘉華續說，由於此類單位罕有，故放盤僅僅數天，已極速獲買家以一口價承接，實用呎價13,466元，追平2018年6月屋苑的標準分層戶新高紀錄。資料顯示，原業主於2010年3月以450萬元購入單位，持貨11年，現帳面獲利700萬元，物業期內升值1.6倍。

海堤灣畔位於東涌海濱路8號，前臨海濱公園，由於景觀無遮擋，故不少單位可享海灣美景。雖然海堤灣畔並非區內最接近港鐵站的私人屋苑，但住戶可經行人天橋徒步往港鐵站及東薈城。

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撰文 : 黃卓賢

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私人屋苑 東涌 海堤灣畔

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