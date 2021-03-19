【開戶優惠】銀行搶推開戶迎新賞 最豪獎4萬8千元

月結倒數，不少銀行搶推開戶優惠也在最後召集，普遍於本月底截止。總覽一眾爆開戶搶客戰的大小行，招商永隆及信銀國際的迎新獎，皆厚賞逾3萬元；當中又以花旗的迎新獎賞4.8萬元最手爽。但上述中美資行主力瞄準大戶貴客。

至於中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 則較「平民化」，專攻出糧戶等。除了鬥豪派錢外，業界亦提供額外着數，如建行亞洲、大新 （02356） 及花旗，特設存款有特惠息，最高活期息更達6厘，為冠绝全城息率。另有新噱頭，設終極大獎，豪擲10萬元作餌。

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花旗發言人回應本報查詢指，即日起至3月31日，新客戶晉身成為花旗私人客戶業務，可享高達4.8萬元現金回贈。

至於客戶透過手機開立Citigold銀行戶口及港股戶口，可享高達2.57萬元現金回贈。除了針對不同類型客戶提供迎新獎，這間美資大行亦有新噱頭，最近正式推出Citi Plus®計劃，Citi Plus®客戶完成簡單理財「任務」，可賺取高達1.8厘活期存款年利率。

Citi Plus®計劃 做任務賺1.8厘活期年息

該行更推出限時「Team up開戶獎賞」，由即日起至4月30日，客戶與親友組隊開立Citi Plus®戶口，額外可享高達6%儲蓄年利率，而擁有最多隊員的隊伍，全隊更可平分10萬元終極大賞。

花旗發言人提醒不同優惠須附帶條件等，包括以下注意事項︰

（1）全新銀行戶口客戶，是指現時並沒有任何Citibank銀行戶口，亦未曾於過去12個月內，取消任何Citibank銀行戶口的客戶；

（2）至於全新花旗私人客戶業務客戶，可享高達2.8萬元現金回贈作為「迎新獎賞」，如持有指定保險或投資產品，更可享額外2萬元現金回贈之「產品結存」獎賞；

（3）由3月1日起，全新Citigold客戶可享高達1萬元現金回贈作為「迎新獎賞」，如持有指定保險或投資產品，更可享額外1.5萬元現金回贈之「產品結存」獎賞。迎新獎賞並不適用於美國人士（存款利息除外），花旗銀行（香港）乃友邦保險（國際）委任的保險代理；

（4）經網上開立港股戶口，首3個月內須透過流動理財股票服務進行最少一次港股買賣交易，可享200元現金優惠。新客戶需符合新資金獎賞要求，方可獲得500元手機開戶獎賞，而投資涉及風險。

此外，有關「Citi利息Booster」的條款及細則，可参考︰https://www.citibank.com.hk/chinese/banking/pdf/interest-booster-tnc.pdf。「Citi利息Booster」利率或時有調整。

若自問親朋戚友多，可集合50人，不妨参與有關「Team up開戶賞」，詳情︰https://www.citibank.com.hk/chinese/banking/citi-plus/team-up/。假如短時間內難以撮合太多人，最少兩人也可落場，活期息也有0.2厘。

花旗發言人補充，自「Team up開戶獎賞」於2月底推出後，客戶反應踴躍，在Citi Plus新客戶當中，接近四成參與組隊開戶。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源