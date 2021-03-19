【共享經濟】共享經濟權益　英司機夥伴將成「勞工」

▲ Uber去年仍虧損達67億美元（約港幣520.21億元），近月為降低成本更兩度出售部門。

自從Uber等共享經濟概念的企業以「夥伴」名義聘請大眾成為司機及外賣員等工作，相關的勞工權益隨即於全球爭論不休。鑑於英國法院裁決指，Uber承擔保障勞工的責任義務，迫使Uber近日宣布英國的司機夥伴，將成為享有最低工資、有薪休假及退休金的「勞工（worker）」。

綜合外媒CNBC、New York Times及Guardian報道指，對於急於轉虧為盈的Uber而言，「夥伴」由自由工作者變為正職司機，或會添加額外的營運成本。同時，英國今次的案例或會成為其他國家的借鏡，以法規把「夥伴」變回員工。

司機獲法規保障 時薪近百元

今年2月，英國法院為2016年提出的訴訟做出裁決指，Uber司機應享有勞工待遇，而非毫無保障的自由業者。即使Uber強調他們與司機只是合作關係，但英國最高法院指出，任何試圖規避保障受雇勞工的契約都是無效的，要求Uber承擔保障勞工的責任義務，且無法再上訴。

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Uber行政總裁Dara Khosrowshahi事後表示，公司明白光是提供靈活性是不夠的，企業不應該為此犧牲社會保障為代價。他另指，公司早前重新取得倫敦的營運許可後，已積極尋找保障司機夥伴的方法。

一直以來，司機夥伴最低薪資的計算僅基於載客或前去載客的時數，而不會以上線時數去計算。從4月1日開始，英國25歲以上勞工的最低時薪為8.91英鎊（約港幣96.28元）。

人力成本增 Uber急售多個部門

對於Uber等共享經濟概念的企業而言，以夥伴形式獲取勞動力，即可把人力成本與訂單數量掛勾，有效地控制成本。根據Uber去年第四季的財政報告，EMEA地區（歐洲，中東及非洲）是僅次於美國的第二大市場，共貢獻6.64億美元（約港幣51.57億元）營收，佔整體的21%。

在疫情等不利因素打擊下，Uber去年仍虧損達67億美元（約港幣520.21億元）。急切希望能夠轉虧為盈的Uber，為免擺脫虧損的困局，在去年12月，Uber把研發自動駕駛技術的部門和飛天車業務出售。而近日亦傳出Uber將把機械人送貨部門出售。

責任編輯：楊匡然