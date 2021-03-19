  • 24°C
香港時間 : 2021320日 (六) 09:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蘋果隱私新規破功？　騰訊、字節跳動傳正在測試工具繞過新規

股市 16:54 2021/03/19

分享：

傳騰訊、百度和字節跳動等正在測試新工具，繞開蘋果iOS14.5系統隱私保護新規。

蘋果（美：AAPL）曾警告中國應用開發者及公司不要嘗試繞開蘋果的隱私規則，否則將下架他們的應用產品。據《金融時報》報道，蘋果公司今年春季的iOS 14.5系統將變更隱私權規定，詢問iPhone和iPad用戶，是否願意將個人資訊作為廣告追蹤用途，惟傳騰訊 （00700） 、百度 （新上市編號：09888） 、字節跳動等科技公司正在測試規避蘋果新規的工具。

阿里、騰訊等內地科網被約談，涉及安全評估deepfake技術，詳情【下一頁】

報道稱，針對蘋果即將推出的隱私新規，有中國官方支持、且擁有2000名會員的中國廣告協會（CAA）已推出「中國廣告協會互聯網廣告標識」（CAID）系統。這個系統提供了追踪和識別iPhone用戶的新方法，並已在中國的科技公司和廣告商中廣泛測試。

報道引述一份供APP開發者參考的字節跳動公司指南，提到如果用戶的IDFA（廣告識別碼）不可用，可用CAID代替。

有騰訊和字節跳動的知情人士確認，兩家公司正在測試CAID。字節跳動和騰訊均拒絕置評。

文章稱，CAID是蘋果目前在隱私保護方面的最大阻礙。蘋果拒絕對CAID發表評論，並強調在隱私保護上，不會給予任何例外待遇。

蘋果此前已經向至少2家中國應用開發商及公司發出警告，「App Store的條款和指南，適用於全球，包括蘋果公司在內的所有APP開發人員；堅信在追蹤用戶前，應先徵求用戶許可。被發現無視用戶選擇的APP，將被拒絕上架」。

中國廣告協會稱，CAID解決方案不反對蘋果的隱私政策，且尚未正式實施，而該協會也正與蘋果（就追蹤用戶）積極溝通。

相關文章：華為將向蘋果、三星收取5G專利費

【iPhone 12】蘋果用家「要大不要小」　iPhone 12 mini傳減產

【兩大巨頭】阿里巴巴傳在騰訊微信開淘寶特價版小程序 並將開通微信支付

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

 

編輯：陳華

港股 騰訊控股（00700） 百度（美：BIDU） 百度集團—SW（09888） App Store 字節跳動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百度上市】百度9888定價252元　水位蒸發暫蝕百元（不斷更新）
【百度上市】百度9888定價252元　水位蒸發暫蝕百元（不斷更新）
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展升溫　暫錄288.6億、超購38倍（不斷更新）
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展升溫　暫錄288.6億、超購38倍（不斷更新）
【新股IPO】百融雲創6608招股反應熱烈　孖展239億元、超額認購近60倍（不斷更新）
【新股IPO】百融雲創6608招股反應熱烈　孖展239億元、超額認購近60倍（不斷更新）
【開市9點半】人民幣半年定存最高2.45厘　科技股急跌　B站未抽先輸2861元？
【開市9點半】人民幣半年定存最高2.45厘　科技股急跌　B站未抽先輸2861元？
【美股市況】納指收市倒升0.8%　道指跌234點　科技股回氣（不斷更新）
【美股市況】納指收市倒升0.8%　道指跌234點　科技股回氣（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.2%　網易ADR高港3.7%　夜期收市升107點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.2%　網易ADR高港3.7%　夜期收市升107點（不斷更新）