蘋果隱私新規破功？　騰訊、字節跳動傳正在測試工具繞過

▲ 傳騰訊、百度和字節跳動等正在測試新工具，繞開蘋果iOS14.5系統隱私保護新規。

蘋果（美：AAPL）曾警告中國應用開發者及公司不要嘗試繞開蘋果的隱私規則，否則將下架他們的應用產品。據《金融時報》報道，蘋果公司今年春季的iOS 14.5系統將變更隱私權規定，詢問iPhone和iPad用戶，是否願意將個人資訊作為廣告追蹤用途，惟傳騰訊 （00700） 、百度 （新上市編號：09888） 、字節跳動等科技公司正在測試規避蘋果新規的工具。

阿里、騰訊等內地科網被約談，涉及安全評估deepfake技術，詳情【下一頁】

報道稱，針對蘋果即將推出的隱私新規，有中國官方支持、且擁有2000名會員的中國廣告協會（CAA）已推出「中國廣告協會互聯網廣告標識」（CAID）系統。這個系統提供了追踪和識別iPhone用戶的新方法，並已在中國的科技公司和廣告商中廣泛測試。

報道引述一份供APP開發者參考的字節跳動公司指南，提到如果用戶的IDFA（廣告識別碼）不可用，可用CAID代替。

有騰訊和字節跳動的知情人士確認，兩家公司正在測試CAID。字節跳動和騰訊均拒絕置評。

文章稱，CAID是蘋果目前在隱私保護方面的最大阻礙。蘋果拒絕對CAID發表評論，並強調在隱私保護上，不會給予任何例外待遇。

蘋果此前已經向至少2家中國應用開發商及公司發出警告，「App Store的條款和指南，適用於全球，包括蘋果公司在內的所有APP開發人員；堅信在追蹤用戶前，應先徵求用戶許可。被發現無視用戶選擇的APP，將被拒絕上架」。

中國廣告協會稱，CAID解決方案不反對蘋果的隱私政策，且尚未正式實施，而該協會也正與蘋果（就追蹤用戶）積極溝通。

相關文章：華為將向蘋果、三星收取5G專利費

【iPhone 12】蘋果用家「要大不要小」 iPhone 12 mini傳減產

【兩大巨頭】阿里巴巴傳在騰訊微信開淘寶特價版小程序 並將開通微信支付

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯：陳華