【中小企教室】Adobe Acrobat推電子簽名功能　助小型企業數碼化

▲ Adobe近日推出不同的方案，如全新的Adobe Sign功能，助中小企在網上觸達客戶。

新冠疫情讓原來在紙本世界運作的香港及全球企業加速推動數碼化需求，小型企業改變既有的經營方式仍受時間、金錢等資源所限制。Adobe近日推出不同的方案，如全新的Adobe Sign功能，助中小企在網上觸達客戶。

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Adobe早前進行調查，發現疫情下許多中小企視科技為生存的命脈：超過一半的小型企業認為數碼支付（57%）、視像會議工具 （54%）及電子簽名 （52%） 是去年賴以生存的關鍵。惟紙本文件導致的生產力差距仍然存在，86%的受訪者表示他們每周至少處理一次紙本文件，51% 的受訪者甚至每天處理紙本文件。

近半受訪者表示，2021年在數碼工具、解決方案或應用程式等軟件將預計會花費近1萬美元（約7.7萬港元），其中五大優先事項是數碼支付、電子簽名、數碼檔案、客戶關係管理系統及遙距工作工具。

有見及此，Adobe的Acrobat應用程式近日在推出具備電子簽名功能，讓用戶傳送、追蹤及收集電子簽名。簽署文件方法簡單，只要按一下、點選或滑動即可完成。簽署者只要按一下連結，就可以在電腦或任何行動裝置的瀏覽器中簽署，無須下載或註冊。

Adobe Sign功能可讓將客戶表單嵌入到網站的網頁表單、以PayPal收取數碼付款、在電子合同及發票中添加自定義的品牌資訊、利用進階表單欄目來處理複雜的客戶工作流程等。而且也可協助小型企業創建及編輯 PDF 檔案、與其他用戶協作及管理電子簽名，用戶無需跳轉至另一應用程式，或者組合使用多個僅具有單一PDF及電子簽名功能的解決方案來完成工作。

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責任編輯：曾曉汶