【消費優惠】MegaBox請SD高達助陣　預料人流及營業額增1成（多圖）

▲ MegaBox於2021年3月19日至4月18日期間，與超人氣SD高達合作。

復活節將至，MegaBox與超人氣SD高達合作，於2021年3月19日至4月18日期間，推出了「SD高達世界 群英集 @ MegaBox」大型裝置。並設有期間限定店，部份模型為獨家首次發售。

場內有5位SD高達世界成員及3位高達盟友，以一系列模型及珍貴產品展覽。例如：悟空衝擊高達、信長高達艾比安、警長翠綠暴風高達，更有6呎高的高達盟友，包括劉備獨角獸高達、關羽雲長高達及張飛神高達模型裝置。

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高達活動帶動 料人流及營業額齊升

MegaBox高級總監文靜芝表示，今次活動期內，將有不同的高達模型限量產品開賣，更有AR活動體驗。而顧客在推廣期內，於食肆及其他商戶消費滿指定金額，即可換領多款高達模型產品。她預計，復活節在大型宣傳活動下，人流及有關商戶營業額，將較平日增加逾1成。

另外，場內在活動期內亦會舉辦「SD高達世界展覧」，陳列多款有關SD高達模型系列的展品，並附有詳盡介紹，讓顧客更深入了解高達世界。同時，設有扭蛋機，收集各款高達模型精品。

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責任編輯：馬意文

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