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劉應彬下月起升任為金管局副總裁

理財智慧 17:49 2021/03/19

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香港金融管理局（金管局）今日（19日）宣布，財政司司長根 據外匯基金諮詢委員會轄下管治委員會建議，批准委任劉應彬先生為副總裁，於下月1日生效，屆時會主管外事、貨幣管理及經濟研究的工作。

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劉應彬現為金管局高級助理總裁，對金管局的運作有超過17年的經驗，其中包括接近10年的時間出任助理總裁及以上的職級。

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劉應彬持有港大經濟學社會科學學士及社會工作碩士學位，於1986年加入香港政府為政務主任，並於1997年加入金管局為處長（銀行業拓展），參與銀行業改革及設立存款保障計劃的工作。在借調至財經事務及庫務局工作一年後，劉於2004年出任金管局總裁助理一職，並於2005年晉升為助理總裁（策略及風險）。他於2007年出任助理總裁（貨幣管理），直至2013年離開金管局，重返校園進修，其後在一個非政府組織擔任要職。劉於 2017年出任香港年金有限公司總裁，並自2019年10月1日起借調至金管局。

 

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責任編輯：陳楚琨
 

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