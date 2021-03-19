【業績｜公用股】中華煤氣維持20送1紅股、末期息23仙 無考慮今年調整煤氣費（第二版）

▲ 中華煤氣績前收報12元，升1.2%，成交4.2億元。

中華煤氣 （00003） 公佈，去年股東應佔稅後溢利為60億元，按年下降14%，每股盈利33.8仙。未計集團所佔國際金融中心投資物業重估減值的稅後溢利為64.84億元，跌4%。煤氣建議派發紅股，維持每20股現有股份可獲派一股新股。同時，分派末期息每股23仙。

煤氣今日收報12元，升1.2%，成交4.2億元。以現價計算，股息率2.9厘。

中華煤氣去年營業額409.27億元，基本按年持平。集團去年投資72.95億元於生產設施、管道、廠房和其他固定資產，拓展及配合本港和內地各項現有及新增業務的持續發展。

本港煤氣業務方面，訪港旅遊業全年停頓，餐飲、零售及酒店業皆受到重創。煤氣銷售方面與上年度相比，工商業有明顯之下降，而住宅方面則由於家居煮食及熱水用量增加而有所上升。整體而言， 2020年本港煤氣銷售量約為279.47億兆焦耳，較上年度下降2.7%。而疫情下新居入伙減少，市民消費意欲疲弱，爐具銷售量亦較上年度下降12.7%，銷售額下降8.3%。

首季度燃氣銷量上升

執行董事暨公用業務營運總裁黃維義指，疫情至今未消退，即使疫苗接種計劃已開展，旅客重新訪港亦需時，同時注意到失業率高企，現階段無考慮在今年調整煤氣費。他續指，今年首季度限聚令有所放寬，氣量銷售有所上升。國內城市燃氣銷量上升更加明顯，今年首季增長26%，其中餐飲業的銷量增長4成以上。

至於何時能恢復10股送1股紅股安排，常務董事陳永堅表示，會「每年一考慮」，視乎集團發展、現金需求、經濟情況、用氣量等。

內地業務方面，連同附屬公司港華燃氣 （01083） 的項目，集團已於27個省級地區取得合共436個項目，覆蓋天然氣上中下游、環保能源、智慧能源、水務、城市廢物處理以及電訊等。

另外煤氣宣布，接獲陳永堅通知明年股東大會後將退休，不再出任公司常務董事暨執行董事，將由黃維義接任。

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（第二版新增管理層評論）

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編輯：陳健婷