【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」

不少人說30歲是人生其一個重要關口，最近就有網民在討論區發文，稱自己快要30歲，但由於學歷低和身體有毛病會手震，令她在找工作上有困難，現在找了2個月工作都沒有回音，積蓄也只有5萬元，令事主大呼「好徬徨！」

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事主經歷：

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帖文一出，不少網民都建議事主應先把病治好，「你應該先把病治好，不然怎會老闆敢請你？」、「應該先治好個病，就算找到工作身體支撐不到又是不能做。」、「手震那個行業都難請，有沒有可能得醫好？」

亦有網民建議事主應隨便找工作「做住先」，「找份兼職做住先，做零售收銀那些」、「現在經濟環境差，比較難找工作，隨便甚麼工作都做住先，比坐在家中好。」

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責任編輯：黃苑筠