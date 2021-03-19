【港元定存】美債息飈升累港股急瀉 3厘港元定存變避風港

3月已過一半，季結正倒數，市場觀望氣氛仍甚濃，全周僅得兩間大小行調整港元定期存款息率，包括恒生 （00011） 全面下調存息；反觀華僑永亨連續兩周加短存。業界預計，港銀暫仍作壁上觀，畢竟昨天（3月18日）聯儲局議息後重申鴿派立場，料超低息環境維持兩年，2023年之前難以加息，按理本港也乏條件自行加息。

港元定存6厘超高息最後召集【下一頁】

綜觀本周仍陷靜市格局，惟須注意近期大行頻頻降息，最矚目的是恒生終於追趕減息大潮，早前滙豐及渣打 （02888） 已率先出手，中銀香港 （02388） 更4度削息，其後一眾中小行亦跟減。

至於全周扒逆水的華僑永亨，逆市微升3個月存息0.05厘，至0.22厘，惟該行似追落後，因相比同期高息王工銀亞洲的3厘，仍有距離。但這超高息優惠，以及排第2位的信銀國際1.2厘息，齊於本月底截止，市場關注在減息浪潮下會否快下架。

正因銀行鬥忍手，本周高息榜沒變動，6個月及1年期，仍以騰訊 （00700） 旗下虛擬銀行富融（Fusion Bank）的0.7厘居榜首。

想知港元定存榜最新變動？詳情可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大

展望下周，專家料港銀暫仍毋須急於加息，既因百度 （新上市編號︰09888） 凍資開始於下周一（3月22日）回籠，適逢本月底是一連4天長假，料銀行暫乏誘因加息吸存。此外，1個月拆息今天轉升，但僅得0.16厘。華僑永亨經濟師李若凡預計，由現時至月底，與樓按掛鈎的拆息料介乎0.12至0.18厘；而反映銀行資金成本的3個月拆息，續低企在0.22至0.28厘之間。

相關新聞：【港元定期存款】恒生中銀齊減港元定存息 邊間大行仲有高息？

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源