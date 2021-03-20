【創業兵團】港初創疫下突圍　藉遙距教學覓商機

▲ 作為數碼港培育計畫畢業生的AvaTech Innovation，其市場拓展總監李嘉威（左）本報訪問時提到，即使電子教學推展多年，不少傳統學校及教師也對輔助教學的構想存有保留，需要時間讓他們擺脫舊有教學思維。右為項目經理張梓軒。

新冠肺炎疫情帶來重大衝擊，教育界是其中一個面對巨大轉變的界別。大部分學校都加快發展電子學習的步伐，應對未來隨時轉換面授課或在家學習，訂下策略。主攻電子學習產品研發的本地初創企業AvaTech Innovation也藉着疫情商機，推出遙距教學應用程式，配合其擴增實境地理智能沙箱，作為教學輔助工具。

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傳統學習模式在本港教育一直無可取代，即使電子教學推展多年，不少傳統學校及教師也對此新教學模式有保留。AvaTech Innovation市場拓展總監李嘉威（Gary）提到，該企於2015年底開始研發名為ARGEO Sandbox的AR地理智能沙箱，主要透過移動沙子創建不同的山勢地貌，並通過「着色顯示法」即時把真實地形、水流、雪、熔岩投影在沙盤上，學生可即時互動，增強現實體驗。

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直到2016年，ARGEO Sandbox正式在市場上推出。惟當時學界對以創新的AR及VR技術融入教育未有太大信心，再加上該企仍處於初創狀態，試過一整年完全沒有定單。

最困難是令教師擺脫舊有教學思維，需要時間讓他們明白，除了利用課本公式教學，也可透過科技輔助，讓學生更容易理解知識。

為了吸引更多客戶，Gary坦言他們花盡心思去迎合市場需要並作出調整。例如提供更多售後服務以及開設不同的講座，指導教師如何使用，逐步解決學界痛點。

推應用程式 助教師遠程教學

新冠肺炎疫情爆發後，教育科技搖身一變成為大趨勢，學校在「迫於無奈」的情況下紛紛推行遙距學習。AvaTech看準是次機會，推出應用程式ARGEO Portable，進行地型的模擬、山勢的展示及相關知識的教學，並供教師分享到Zoom或Google Meet，進行遠程教學。AvaTech項目經理張梓軒（Dennis）直言：「疫情爆發令學校更明白科技的重要，對我們業務發展有很大幫助。」兩人透露，目前已有超過80間本港及澳門的學校使用其服務。

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面對未來發展，Gary笑言比5年前有更大的信心：「一場疫症令整個社會對科技的想法大幅改變，加上政府早前把在中學開展的『IT創新實驗室』計劃拓展至小學，提供更多資助，未來會有更多學校，更願意接納電子教學及添置電子器材。」他並表示，疫情過後不少學校將會重整課程，學界也會朝「混合式學習」進發，相信AvaTech未來將有更多發展機遇。

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記者：曾曉汶