【英國王室】36封戴安娜王妃親筆信拍賣 72萬成交（附圖）

雖然英國王妃戴安娜已經離世24年，但不少人仍然在懷緬戴安娜的往日風采。最近英國有拍賣行將戴安娜王妃多封手寫信拍賣，總成交額達6.7萬英鎊（約72.6萬港元）。當中最高單件成交價為7,200英鎊（約7.75萬港元），該信件中戴安娜稱英女王為「老闆」（The Boss）。

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舉行拍賣的是英國位於康瓦爾郡（Cornwall）的David Lay拍賣行，被拍賣的戴安娜手寫信一共有36封，該拍賣行形容是「重要和讓人興奮的收藏」（important and exciting collection）。該批信件是戴安娜於1990年至1997年期間，寄給朋友布蘭布爾（Roger Bramble）。

當中拍賣價最高的是一封1996年的信件，戴安娜在信中以「老闆」形同英女王，最後以7,200（約7.75萬港元）成交。拍賣所得款項將捐給多個曾獲戴安娜及布蘭布爾資助機構，包括英國國家芭蕾舞團（English National Ballet）和青年音樂家管弦交響樂團（Young Musicians Symphony Orchestra）等。

部分拍賣信件

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拍賣行職員Mimi Connell-Lay 表示，戴安娜是聰明機智，溫暖而有趣，同時更帶有善心之人。相信正是這些品質，令這些信件有被出售的價值。

責任編輯：李俊儀