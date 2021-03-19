【麥當勞】麥當勞App每周推優惠　選購指定套餐送可口可樂限量版BIG MAC迷你罐

▲ 麥當勞App每星期設有不同的消費優惠。

本港經濟不景氣，打工仔想食30元內的午餐，到底有甚麽選擇？麥當勞App每星期設有不同的消費優惠。今期重點推介了3款優惠，包括15元的麥香雞配中汽水、27元的板燒雞腿飽超值套餐，以及29元的巨無霸超值套餐。每日早上11時至午夜12時供應，即是由午餐至晚餐時段均可選購。

麥當勞近期推出了姜B餐，即新推出的煙肉巨無霸，可享減5元優惠券。若購買雙層巨無霸超值套餐，亦可享減5元優惠券。其他優惠包括：超值早晨套餐或新餐肉系列超值早晨套餐減3元、17元自選超值美食配小食等。

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麥當勞每個時段設有不同優惠，詳情可到手機應用程式取得相關優惠資訊。另外，可樂迷注意。顧客現時若憑優惠券選購指定加大或大大啖套餐券，可獲贈可口可樂限量版BIG MAC迷你罐（200毫升1罐）。

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責任編輯：馬意文