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【樓市現象】 長情業主趁市旺沽貨賺幅驚人 麗城花園一手3房單位持貨33年 大賺11倍離場

股樓投資 16:32 2021/03/19

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本港疫情未見明朗，但二手樓市持續暢旺，不少持貨多年的業主趁市旺先行狻利離場。最近一名持有荃灣麗城花園達33年的業主也決心沽貨，帳面大幅11倍。

【職場熱話】年近40到大公司見工 月薪只得新人價1.3萬 網民：騎牛搵馬起碼有收入，詳見【下一頁

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中原地產分行經理黃志輝表示，大市持續向好，低息環境持續，購買力湧現。荃灣麗城花園新近錄得1期3座高層E室成交，實用面積644平方呎，三房兩廁房間隔，享山景。業主開價800萬元，經議價後最終以790萬元沽出，折合實用呎價12,267元。

【樓市現象】內地專才來港拼搏多年 終獲永久居民資格 即斥500萬購屯門盤2房做業主，詳見【下一頁

黃志輝表示，買家為家庭客，鍾情麗城區居住環境清靜舒適，設施配套齊備，見上址間隔合用，價錢合理，立即斥資購入自用。

據悉，原業主為麗城花園一手業主，1987年11月以63.52萬元買入單位，持貨約33年轉售，帳面大幅獲利726.48萬元或11倍。

【樓市現象】高價成交再現 換樓客710萬購新屯門中心3房 創屋苑歷史新高，詳見【下一頁

位於青山公路荃灣段620號的麗城花園，屋苑背山面海，自成一隅。雖然會所設施欠奉，但勝在規模大，分三期發展，設有19座，共提供6,016伙，樓齡由31年至34年。屋苑設有私家巴士接駁鄰近之荃灣港鐵站，住客出入方便：屋苑也自設多層大型停車場、車位充足，同時另有小巴車站及的士站。而鄰近的青山公路上有多線巴士路線行走，交通尚算方便。

【樓市故事】 2組客搶購愉景新城3房 準新人特地請假斥1,000萬買樓 業主為守承諾寧願少賺8萬元，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

 

疫情 成交 小巴 巴士 荃灣 麗城花園

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