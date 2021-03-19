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【黑客入侵】中國黑客組織入侵全球電訊商電腦　偷取5G技術機密

科技 16:24 2021/03/19

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近日網絡安全公司McAfee就發現，有中國黑客利用假網站入侵全球多個電訊商的電腦資料，企圖藉此獲取相關業者5G網絡的技術。

5G世代已經來臨，各國政府積極推進5G發展。近日網絡安全公司McAfee就發現，有中國黑客利用假網站入侵全球多個電訊商的電腦資料，企圖藉此獲取相關業者5G網絡的技術。

【網絡安全】垃圾郵件淪黑客攻擊重點手法　調查：美國發送最多

【網絡安全】遙距工作現風險　Palo Alto Networks力阻實時攻擊

McAfee早前揭露，由中國黑客組織RedDelta主導的間諜行動Operation Diànxùn，透過偽造華為徵才頁面，將網址改爲「hxxp://update.careerhuawei.net」吸引電訊商的員工進入。當受害者造訪該網頁時，會被要求安裝Flash程式。RedDelta更偽造了一個Flash官網，要求受害者下載，但其實該Flash程式是用作下載DotNet惡意程式，並藉此進入用戶的電腦以瀏覽敏感信息。

McAfee更表示東南亞、歐洲和美國的電訊商成爲了黑客的目標，動機相信是與各國政府禁止使用中國5G技術有關，並藉此以獲取其他國家的5G網絡的技術。ZDNet報道則提及，Operation Diànxùn在去年8年已展開，全球約有23家電訊供應商成為該行動的目標。

【中小企教室】疫苗相關網絡詐騙急增！企業5招防禦惡意電郵

責任編輯：曾曉汶

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