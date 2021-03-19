【人民幣定存】抽資效應+季結夾擊 中小行搶加人民幣存息

人民銀行擬於下周四（3月25日）來港發行50億元人民幣央行票據，年期6個月，專家以現時二手票息約為2.65厘，較美國同期國債高逾2.6厘，遂料在超低息環境下，令幾近零風險的高息債備受追捧。再者，大行如花旗力薦人民幣為第二季最看好的亮點貨幣，凸顯人幣資產有望滙息雙贏。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧今早（3月19日）回應本報查詢指，第二季最看好的外幣是人民幣，主因有3，包括︰（1）今年人幣或仍出現明顯升值；（2）息差優勢擴大，或繼續吸引大量資金流入；（3）即使人民銀行不想容忍人民幣持續上升及單邊升值，但礙於中美首階段貿易協議，限制了人行干預滙市的能力。

無懼收水隱憂 人行央票港吸金759億【下一頁】

黄栢寧說，人民幣今年高低位預測為6.26至6.56，年底目標是高位6.26。

上商研究部主管林俊泓今午回應，預計人行6個月期央票的中標息率約為2.7厘，參考二手市場票息現約為2.65厘，較同期美債約0.018厘，高約2.632厘。

要是快將透過金管局向機構大戶標售的央票，最高接納息率為2.7厘，則較同屬低風險的定期存款息率高。目前同期6個月人民幣存息，以南商的2.45厘冠絕全城。

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此外，抽資效應疊加季結在即，市料續挾高拆息，令定期存款息再有上升壓力，而大眾銀行兩連加，今天又再全面加息，半年期調高0.1厘、至2.2厘，打入5甲之列。事實上，離岸拆息連日抽升，今午反映跨季度的兩周拆息高見3.15厘，半年期報3.26厘，1年衝越3.33厘。

另一方面，憧憬富時指數公司將於3月30日本港時間約早上6時，正式公布將內地債市納入主流指數，10月生效，渣打預計未來一年吸引1,300億至1560億美元的被動資金湧入內地掃國債，業界由此料港銀高息吸存出路多。

而信銀國際首席經濟師廖群則料，人民幣今年高低位介乎6.43至6.7，年底目標為6.61。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源