西班牙通過安樂死合法化 成為歐洲第四國

西班牙眾議院周四（18日）以202票贊成、141票反對及兩票棄權通過安樂死合法化，成為第4個同意安樂死的歐洲國家。法案容許身負重病或患有不治之症的成年人，在無法承受的痛苦情況下，能自願選擇終結生命，法例將於6月起生效。但極右黨派表明，會上訴至西班牙的憲法法院。

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西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）於法案通過後透過Twitter表達祝賀，指這一天使西斑牙成為更人道、公平及自由的國家，社會廣泛要求的安樂死合法化終於成為現實。事實上，在法例通過前，若協助某人了結生命將觸犯法例，最高可判處10年監禁。

該法案容許兩種方式使人結束自己的生命，包括安樂死及協助自殺。其中安樂死是個人選擇終於生命以減輕疾病痛苦，例如由醫生注射藥物。另外由其他人幫助情況下去世，包括協助除去病人維生系統，或讓患者自己完成這項程序。病人最少要得到兩名醫生的同意，才可執行安樂死。

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比利時、盧森堡、荷蘭、加拿大及哥倫比亞是目前僅有享合法安樂死的國家或地區，西班牙亦屬第4個容許安樂死的歐洲國家。此外，葡萄牙政府亦曾提出安樂死合法化議案，最終遭最高法院指違反憲法而被否決。

責任編輯：郭麗明