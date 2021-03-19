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【法國疫情】料未來爆發第三波疫情 巴黎宣布再封城一個月兼延長宵禁令

環球政經 17:35 2021/03/19

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法國宣布，由於爆發當地第三波疫情的機會率上升，首都巴黎將當地時間周五(19日)午夜起進入新一輪為期1個月的封城措施，其總理Jean Castex指，是次防疫封鎖措施較沒有早前推出的嚴格，民眾仍可到戶外運動，期間學校和必要商店仍保持開放；同時，全國宵禁措施仍繼續實施，惟其時段延後1小時至晚上7時才開始。

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【新冠疫情】歐盟六成員國不滿疫苗分配不公 六國領袖促歐盟商議對策：【下一頁

他指，是次封城計劃涉及16個省份，該地區的民眾外出時須攜帶出行的證明，出行不能超過距離住所半徑10公里；可出門散步或做運動，惟欠缺合理解釋和理由，居民將禁止跨區活動。

巴黎曾於1月中旬起降低實施宵禁，限制咖啡店、食肆、酒吧及電影院等場所須在規定時間內關閉，惟現時確診人數持續上升，令當地醫療系統的壓力日益增加。截至當地時間周四(18日)單日增超過3.5萬宗病例，累計逾418萬人確診，死亡人數增至9.1萬人。

 

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責任編輯：潘曉豐

巴黎 法國 疫情

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