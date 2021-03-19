重開邊境及部分國際航線 據報拜登擬5月中放寬旅遊限制

有美國傳媒報導，總統拜登正考慮於5月中放寬旅遊防疫限制，分別重開接壤加拿大及墨西哥的陸路邊境，以及恢復來往歐洲、英國及巴西等地的國際旅遊。

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CNBC引述消息人士指，放寬旅遊限制決定仍在商議當中，目前未有確實的時間表，但指拜登政府重點希望可以確保井然有序放寬限制，以免變種病毒在國內傳播。有高級官員透露，華府選擇在五月中放寬，因為預料屆時疫苗接種計劃將涵蓋所有成年國民。

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討論中亦有官員提醒拜登及防疫工作小組需要更多時間適應重啟邊境及增加空中交通流量所帶來的工作量。白宮未有回應傳媒查詢。

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