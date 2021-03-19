【北水基金】北水淨流入港股　今年累計逾3170億

內媒引述Wind的最新統計，北水恢復淨流入港股，今年以來南下資金淨流入3170.6億港元，反映包括內地公募基金等，配置港股未有撤離象。此外，自2月18日至3月17日，有涉足港股通的ETF及主動式相關產品，皆錄得正回報，升幅介乎7%至13%。業界指，金融地產及新經濟板塊「雙輪驅動」，支持港股反彈。

至於近年亦大舉南下掃港股的私募基金，則難敵中港大跌浪，2,630隻產品中，半數已見紅，平均負回報3.9%，個別更急跌三成。幸而百億私募產品中亦有逆市奇葩，抗跌產品如希瓦資產，今年錄得正回報10%，組合以中港美三地跨境操作，當中港股倉位約佔七成，美股約兩成，「扒逆水」的秘訣是早自低位收集科網等龍頭股，卻不高追泡沫股。

本月83隻北水基金逆市推【下一頁】

然而，中港股市經歷昨天亢奮後，今天又告急挫，A股亦受累美債息抽升及中美關係緊張而插水，市場緊盯北水會否班資回朝，應付投資者贖回潮。

現市況神州基金變天，「股基」淪為滯銷貨，30隻股票產品被迫延長售賣期，最長延長兩個多月至6月初。相反，「債基」卻成新寵，紛紛提早結束募集期，更罕現一日售罄80億元的「日光基」熱爆產品。而市面3,600多隻債券基金錄正收益及分紅。內媒引述施羅德基金指，內地債變避風港，且受惠息差優勢，吸引外資自去年起大舉買入。

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記者︰曾桂芬

責任编輯︰陳楚源