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【網購商機】Carousell單車銷售量大增　去年港售近4萬輛居首位

商業 16:07 2021/03/19

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Carousell表示，平台上的單車銷售量不斷增加，趨勢於2021年首兩個月仍然持續。（Carousell提供圖片）

疫情下港人對健身產品包括單車的需求飆升，Carousell表示，平台上的單車銷售量不斷增加，趨勢於2021年首兩個月仍然持續，當中香港市場的銷售量高居首位，在2020年售出了近4萬輛單車，馬來西亞市場緊隨其後，銷售量接近1.8輛。

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Carousell續指，與上半年相比，2020年下半年的每月平均單車交易量增加了44%，每月平均售出超過6,000輛，趨勢於2021年首兩個月仍然持續。

2020年單車成為Carousell的熱門產品，香港、馬來西亞及新加坡市場的總搜尋次數達1,850萬，較前一年增加了1.6倍，單計香港市場，每月搜尋次數已達約30萬次。二手單車深受各地用戶歡迎，佔總交易量的70.29%，當中香港的二手單車交易量佔72.46%。

港人最愛買公路單車　美國品牌Dahon最受歡迎

在眾多單車類型中，香港最受歡迎的是公路單車，摺疊單車排行第二。摺疊單車於新加坡市場最受歡迎，於馬來西亞則排行第三。在品牌方面，美國品牌Dahon最受香港用戶歡迎。

Carousell共同創辦人吳承翰表示，據不同的市場報告顯示，亞太區單車市場預計將於2025年進一步擴大。隨著封城期限延長，各地興起國內遊，市民亦希望選擇更安全的交通工具及運動方式，繼而帶動單車需求。

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責任編輯：朱悅瀅

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