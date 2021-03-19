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歐藥管局宣布阿斯利康疫苗安全 德法意率先恢復為民接種

環球政經 15:53 2021/03/19

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歐洲藥品管理局經調查後宣布阿斯利康疫苗安全有效。早前停用的歐盟國家包括德國、法國及意大利等隨即恢復為國民接種阿斯利康疫苗。

無視歐盟國暫停接種 約翰遜短時間內注射阿斯利康疫苗下一頁

在評估多宗注射阿斯利康疫苗後血栓塞等個案後，管理局執行總監庫克 (Emer Cooke) 表示不能排除疫苗與血栓疾病有關，但綜觀接種後可有效預防新冠病毒，認為接種的益處大於風險，建議各國可繼續接種這款疫苗。

好處大於風險 世衛建議繼續使用阿斯利康疫苗 下一頁
 

他指局方將繼續研究阿斯利康疫苗及血栓疾病的關係，並將更新指引解釋注射疫苗的潛在風險。
 
消息公布後，多國包括德國、法國和意大利宣布當地時間周五起，恢復為民眾注射阿斯利康疫苗，西班牙、葡萄牙等國將於下周重啟疫苗接種計劃。

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撰文 : 馮卓謙

疫苗 庫克 歐洲 歐盟

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