【AA制夫妻】日夫婦分床睡從不牽手 做家務計時薪 點解仍覺得「好幸福」?

愛是一場博弈，那婚姻是一場交易，你同意嗎？日本有一對夫婦顛覆了傳統的婚姻觀，除了吃飯之外，互不干涉對方的生活，過著猶如室友般。生活上所有開支都要「AA制」，包括房租、水電煤費用等。他們還分床睡覺，不會稱呼對方的名字，從不牽手，煮飯也分開調味。甚至老婆做家務，老公以時薪約1,500日圓（約107港元）付款。另外，他們每月共付約4萬日圓（約2,850港元）「家用」。雖然聽上去非常驚奇，但他們對現在的生活「非常幸福」。

日本綜藝節目《家ついて行ってイイですか》（《跟你回家可以嗎？》）最近訪問了一對結婚夫婦，現年39歲的Aiko（愛子）和42歲的Kazuki（和樹）本來是一間遊戲製作公司的同事，彼此互生好感後發展成情侶。兩人的性格完全不同，相處模式亦非常特別，不但沒有分手，兩年前還結為夫婦。

究竟兩夫婦住在同一屋簷下如何AA制生活？看圖了解更多：

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從選擇婚戒開始，兩人已各自選擇喜歡的款式。至今兩人仍害羞不敢叫對方的名字，丈夫只稱呼老婆做「小姐」。他們甚至從未牽手，因為「不喜歡雙手被奪去自由的感覺」，但兩人又覺得自己好幸福。

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責任編輯：陳頌潔