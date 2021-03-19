【樓市走勢】千金難買心頭好　貴銀行估價一成照敢買　代理：買家轉趨積極追價

樓市小陽春持續數月，除了新盤銷情火熱，二手住宅亦不遑多讓，更開始有業主反價，及見買家追價入市，就算成交價較銀行估價高約一成，買家照入市。

利嘉閣雷敏儀，堅尼地城綠意居低層C室，實用面積約399平方呎，兩房間隔連企理乾淨裝修，於本月初開始放盤，至近日以825萬元易手，實用呎價約20,677元。據了解，原業主於2016年7月以約615萬元購入上述單位，持貨約4年，現帳面賺210萬元，物業期內升值約34%。

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雷敏儀續說，雖然上述單位成交價較銀行估價高約一成，但現時不少買家轉趨積極追價入市，願意承接單位。談到近期市況，代理說，上述單位為綠意居本月首宗成交，屋苑現時約有5個單位放盤，全是三房間隔，最低入場價由1,220萬元起。

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