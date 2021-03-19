英國封城太悶 遊戲市場衝破756億

▲ 英國去年遊戲市場的規模達70億英鎊（約756億港元），令遊戲行業成為疫情下的大贏家。

新冠肺炎疫情持續，英國去年實施大規模封城措施以控制疫情。受英國封城措施帶動，英國去年遊戲市場的規模達70億英鎊（約756億港元），令遊戲行業成為疫情下的大贏家。

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英國《衛報》報道，不少民眾在封城期間要留在家中感到沉悶，因而選擇玩遊戲來解悶，變相造就遊戲市場。民眾去年花費在遊戲方面的總支出，較2019年同期增加16億英鎊（約173億港元），增幅達到30%。

任天堂於去年3月正式推出Switch熱門遊戲《集合啦！動物森友會》（動物之森）之際，英國首相約翰遜（Boris Johnson）其後宣布進入全國封城。遊戲銷量在英國首次封城期間為最高，甚至超越《決勝時刻》（Call of Duty）等熱門遊戲。

據悉，《集合啦！動物森友會》帶動電子遊戲機銷售額增長24%至17億英鎊（約184億港元）。至於包括手遊及電腦遊戲的整體銷售額則增長21%，升至39億英鎊（約422億港元）。整體遊戲軟件的銷售額也升至45.5億英鎊（約493億港元）。

由於疫情帶動在家工作的趨勢，電腦遊戲硬件的銷售額也增長70%，達到8.23億英鎊（約89億港元）。不少消費者希望購買專用電腦設備，確保可同時擁有家庭辦公系統和遊戲系統，導致整體遊戲硬件支出增長61%，達到22.6億英鎊（約244.8億港元）。

據悉，英國的電子遊戲產業稱冠歐洲，於全球則排行第五，僅次於日本、南韓、中國及美國。

責任編輯：鄭錦玲