NFL千億美元新播放權協議 亞馬遜每年10億美元入局

美國職業欖球聯盟 (NFL) 宣布，與多間媒體達成新的賽事放映權協議，據悉涉及總額達1000億美元，其中亞馬遜奪得周四晚間賽事獨家直播權，將支付每年10億美元版權費。

據報亞馬遜正與NFL談放映權 Prime或獨家播放周四球賽【下一頁】

今次的協議將於2023年起生效，為期十年。亞馬遜串流平台Prime將會獨家直播美職欖周四晚賽事，為首個獲獨家播放權的串流服務平台。NFL亦維持與多間傳統電視台包括ViacomCBS、霍士、Comcast旗下NBC及迪士尼旗下ESPN及ABC的合作關係。

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NFL拒絕透露協議的總額，但外媒CNBS引述消息人士指ViacomCBS、霍士及Comcast每年支付超過20億美元，而迪士尼則支付每年約27億版權費。估算這次NFL協議涉及金額達1000億美元，是美國目前價錢最高昂的運動賽事播映權協議。

報導又指，迪士尼投資比往年多，可以放映NFL內容亦越來越多，新協議下ESPN將保留放映周一晚上賽事，亦可在ABC網上播出兩場賽事。NFL亦表示，迪士尼可以在ABC和ESPN +播放所有NFL比賽。

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