  • 27°C
香港時間 : 2021319日 (五) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【手機大戰】手機用戶忠誠度調查　揭用戶想跳槽3大原因

科技 15:43 2021/03/19

分享：

近日美國調查機構SellCell進行調查，發現蘋果iPhone用家的忠誠度最高，甚至創下歷史新高。

智能手機廠商一直致力維持與顧客之關係，創造良好的品牌形象，讓消費者心中產生價值。近日美國調查機構SellCell進行調查，訪問逾5,000名18歲或以上的智能手機用家，發現蘋果iPhone用家的忠誠度最高，甚至創下歷史新高。

【5G手機測速】哪款5G手機連網最快？iPhone 12榜上無名、落後25款Android機

【5G電話】Samsung Galaxy A52 5G　索價3998即日預售　3月24正式登陸香港

根據SellCell的網上調查顯示，蘋果用家下一款手機仍會購買相同品牌的比例相當高，共有92%；其次為三星，忠誠度達74%，是Android品牌中最高的忠誠度，但相比2019年（85.7%） 依然下降不少。再者是Google Pixel手機，以65.2% 的忠誠度排名第三； LG則有37.4%。

以上資訊顯示，有26%的三星用戶，計畫在下次換機時「跳槽」到另一個品牌，而蘋果則有約8%。SellCell調查也提及，蘋果用戶想跳槽的最主要理由，是認為其他品牌擁有更好的規格，包括：屏幕、相機或電量；而26.4%的蘋果用家表示，更喜歡其他品牌的外觀設計。另外也有12.9%的用戶表示，相比Android品牌最新的手機，新款的iPhone功能較少。

至於不想繼續使用Samsung手機的用戶，有31.5%的受訪者想「跳槽」的主因，是其他品牌提供更好的私隱保護。另外也有25.2%的受訪者認為，其他品牌的手機性價比更好。與此同時，有13.9%的用戶表示，不再使用三星手機只是「想改變一下」，而且Android系統有較多型號、品牌可選，用戶有更多選擇。

報告也指出，iPhone用戶有46%計畫轉用三星手機、35%則會改用 Google Pixel；三星用戶則有53%會改用 iPhone、24%選擇Google Pixel。

【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【華為新商機】傳華為向蘋果三星等設備商　收取5G專利使用費　每部電話2.5美元
2021/03/17
【華為新商機】傳華為向蘋果三星等設備商　收取5G專利使用費　每部電話2.5美元
【iPhone 13】盼指紋辨識設計回歸iPhone 13　疫情戴口罩令Face ID成問題
2021/03/15
【iPhone 13】盼指紋辨識設計回歸iPhone 13　疫情戴口罩令Face ID成問題
【華為動向】手機銷情告急　傳華為正準備進軍海外市場銷售桌面電腦
2021/03/12
【華為動向】手機銷情告急　傳華為正準備進軍海外市場銷售桌面電腦
【iPhone 12】撤離中國？蘋果或將一成iPhone 12生產工作轉移至印度
2021/03/10
【iPhone 12】撤離中國？蘋果或將一成iPhone 12生產工作轉移至印度
智能手機 流動裝置 作業系統 手機Apps 美國 LG Google Samsung iPhone Android

下一篇文章

【亞馬遜遊戲化工作】打工仔可換Apple Watch、遊戲主機　鼓勵提升生產力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【三星手機】三星首度證實　Galaxy Note旗艦今年無法推出
【三星手機】三星首度證實　Galaxy Note旗艦今年無法推出
【芯片大戰】高通芯片持續缺貨　小米、OPPO或大量轉單聯發科
【芯片大戰】高通芯片持續缺貨　小米、OPPO或大量轉單聯發科
【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199
【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199
【5G手機測速】哪款5G手機連網最快？iPhone 12榜上無名、落後25款Android機
【5G手機測速】哪款5G手機連網最快？iPhone 12榜上無名、落後25款Android機
【華為新商機】傳華為向蘋果三星等設備商　收取5G專利使用費　每部電話2.5美元
【華為新商機】傳華為向蘋果三星等設備商　收取5G專利使用費　每部電話2.5美元
【WhatsApp更新】WhatsApp官方宣布　將不支援iOS 10以下iPhone設備
【WhatsApp更新】WhatsApp官方宣布　將不支援iOS 10以下iPhone設備