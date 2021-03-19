【手機大戰】手機用戶忠誠度調查　揭用戶想跳槽3大原因

▲ 近日美國調查機構SellCell進行調查，發現蘋果iPhone用家的忠誠度最高，甚至創下歷史新高。

智能手機廠商一直致力維持與顧客之關係，創造良好的品牌形象，讓消費者心中產生價值。近日美國調查機構SellCell進行調查，訪問逾5,000名18歲或以上的智能手機用家，發現蘋果iPhone用家的忠誠度最高，甚至創下歷史新高。

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根據SellCell的網上調查顯示，蘋果用家下一款手機仍會購買相同品牌的比例相當高，共有92%；其次為三星，忠誠度達74%，是Android品牌中最高的忠誠度，但相比2019年（85.7%） 依然下降不少。再者是Google Pixel手機，以65.2% 的忠誠度排名第三； LG則有37.4%。

以上資訊顯示，有26%的三星用戶，計畫在下次換機時「跳槽」到另一個品牌，而蘋果則有約8%。SellCell調查也提及，蘋果用戶想跳槽的最主要理由，是認為其他品牌擁有更好的規格，包括：屏幕、相機或電量；而26.4%的蘋果用家表示，更喜歡其他品牌的外觀設計。另外也有12.9%的用戶表示，相比Android品牌最新的手機，新款的iPhone功能較少。

至於不想繼續使用Samsung手機的用戶，有31.5%的受訪者想「跳槽」的主因，是其他品牌提供更好的私隱保護。另外也有25.2%的受訪者認為，其他品牌的手機性價比更好。與此同時，有13.9%的用戶表示，不再使用三星手機只是「想改變一下」，而且Android系統有較多型號、品牌可選，用戶有更多選擇。

報告也指出，iPhone用戶有46%計畫轉用三星手機、35%則會改用 Google Pixel；三星用戶則有53%會改用 iPhone、24%選擇Google Pixel。

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責任編輯：曾曉汶