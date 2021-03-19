英5歲女童嫌媽媽絕版白色Chanel手袋太單調 用藍色畫筆畫上自畫像 媽媽大為崩潰

小朋友破壞力驚人，家中有小朋友時貴重物品都要小心放好。在英國就有一名5 歲女童嫌媽媽的絕版白色Chanel手袋太單調，決定在手袋上畫上自畫像，令媽媽大為崩潰。專門修復名牌產品的Handbag Clinic Official，早前在其YouTube頻道上載影片，成功還原手袋。

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被還原的手袋為2015年停產的Chanel白色GST手袋，女童希望為這個白色袋子增添色彩，決定在手袋上畫上自畫像，旁邊還有兩顆星星作點綴，並加上自己的名字Annabelle，令媽媽大為崩潰。於是決定找專門修復名牌產品的Handbag Clinic Official幫忙，經過一番努力下，成功令袋子煥然一新。

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修復過程：

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責任編輯：黃苑筠