平均每周工作95小時 多數高盛新人想辭職

在美國華爾街的投資銀行是不少人的夢想，高薪厚職與五光十色的生活使人響往。近日有網上調查發現，任職高盛第一年的新入行員工有意在半年內離任，因為工作時間實在太長。

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在美國工作的投資銀行分析師群組發起調查，詢問今年剛投身行業的新人，目前工作狀況如何。13名在高盛工作的分析師表示，每周平均工作時間為95小時，每晚只能有5小時睡眠時間。

不僅是睡眠時間被剝削，亦有來自資深員工的對待，令一眾新進員工飽受身心壓力。有員工批評工作時間的長度已經不是「辛勤」（hard-working），而是「不人道」（inhumane）／「虐待」（abuse）。83%受訪者指曾經被監控，17%曾被怒吼及辱罵。

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所有受訪的新進高盛員工認為，工作使他們與朋友和家庭的關係變差，有更甚者稱自己是「職場虐待的受害者」（victims of workplace abuse）。

群組建議每周工作時間降至80小時，而且周五9時後及周六無需工作。報告於上月已交予高盛高管理層，對方承諾會著手解決問題。高盛表示會加強落實周六不用工作的政策，更會安排自動化處理部分初步員工的工作。

責任編輯：吳漢培