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進一步開放灣仔海濱 供逾2,700米面積長廊予公眾使用

理財智慧 15:59 2021/03/19

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港府今日(19日)宣布，再進一步開放位於灣仔碼頭海濱的「渡輪碼頭畔主題區」，佔地約2,750平方米，將現有長廊的空間擴闊至三倍。

發言人指，是次新開放的空間介乎於香港會議展覽中心至灣仔碼頭之間，並連接早於去年12月已開放一段約5米闊的臨海路段，貫通灣仔北至石塘咀，成為維多利亞最長的5.5公里長廊。在新開放的用地中，當局亦引入相框和霓虹燈裝飾概念，提供大量「打卡位」，遊人不但可以靠岸的天星小輪和對岸的尖沙咀為背景拍照，更可在多個寛闊的有蓋空間進行多元化活動；並預告下一階段落成的部分亦包含寵物公園等設施。

更多詳情：

他表示，現時灣仔海濱的基建工程仍在進行期間，將會逐步開放更多海濱空間，預計到今年底至明年初，灣仔海濱新落成的休憩用地將達4.5萬平方米，並提供更多元化的設施供不同興趣和年齡層的市民享用。

 

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責任編輯：潘曉豐

尖沙咀 灣仔 基建 香港會議展覽中心

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