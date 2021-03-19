北韓抨擊南韓藝人培訓方式 點名BTS同BLACKPINK

K-POP明星影響力遍及全球，成功的明星背後源自南韓娛樂圈自有一套培育方式。不過北韓傳媒近日抨擊南韓培訓明星制度，更點名提到男團BTS防彈少年團與女團BLACKPINK等明星「遭受監禁及勞役的對待」，指他們「過着悲慘生活」。

北韓官媒於13日，在網上發表文章批評，韓國的年輕歌手年幼時就與大型娛樂公司簽訂合約成為練習生。受到合同約束，練習生被扣留在培訓場所內，只能睡2、3小時，被迫接受嚴格訓練。

【BTS】防彈少年團經紀公司擬上市 有望成為南韓三年來最大IPO【下一頁】

文章又指，公司更將練習生與外界完全隔絕，而且他們所賺取的大部分利潤，都遭公司以「養育」的名義奪走。甚些有些年輕女歌手要為政界或商界人士提供性服務。文章又稱歌手娛樂企業老闆當成奴隸剝奪，更會產生輕生念頭。

【小心中伏】網民盤點10大「伏工」特徵 招聘網長期請人？日日食散水餅？【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

事實上，這並北韓非首次批評南韓流行影視作品，去年先斥曾獲奧斯卡最佳影片獎的《寄生上流》，是反映南韓貧富懸殊問題，後指電視劇《愛的迫降》及電影《白頭山：半島浩劫》抹黑北韓，是一種「惡劣的挑釁」。有評論認為，日常北韓民眾難以接觸到外國或是南韓的娛樂資訊，但朝鮮媒體仍寫這種文章，反映他們視南韓流行文化為最大威脅。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨

