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【小米有份】中銀保監批新網銀行涉違規放款、暴力催收　新網銀行：誠懇接受監管批評和指導

股市 14:32 2021/03/19

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小米集團有份投資新網銀行近日被指違則。（官網截圖）

小米集團（01810）有份投資創辦的互聯網銀行「新網銀行」，近日被中銀保監批評其侵害消費者合法權益，問題包括貸前盡職審查不足、催收管理不完備及推高融資成本。中銀保監又披露，消費者對新網銀行投訴主要圍繞違規放款、暴力催收等。

新網銀行昨日（18日）發聲明指，認真對待中銀保監提出的問題，「深刻反思、誠懇接受監管部門的批評和指導」。新網銀行指，通報所指出的問題集中發生在開業初期的個別渠道業務，近一年已根據監管部門指導意見，成立專項整改小組，主要問題整改已取得階段性進展。

中銀保監日前表示，自2019年第四季起，收到消費者對新網銀行的投資舉報明顯上升，問題主要集中在違規放款、貸款息費過高、暴力催收等。

據官網介紹，四川新網銀行是中國3間互聯網銀行之一，在2016年底正式開業。新網銀行由新希望集團、小米、紅旗連鎖等發起設立。

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編輯：趙穎妍

港股 小米集團－W（01810） 銀行 中國銀行保險監督管理委員會 中國 小米

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