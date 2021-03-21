【中年危機】中年漢失業一年多 原搵月薪2萬尾 感高不成低不就　網民：放下身段揾份較低人工嘅工

香港最新失業率7.2%，創下2004年以來新高，如果是人到中年遇上失業更是心慌慌。近日有中年網民在討論區發帖，指自己原本工作人工有2萬尾，但疫情下失業一年多，期間不斷搵工，只能靠兼職賺取生活費，自覺「高不成，低不就」。此帖惹起熱烈討論，網友普遍勸喻該網民要睇開一點，放下身段揾份較低人工嘅工。

網民失業搵工經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

樓主慨嘆，職業行頭窄，疫情亦有受影響，所以現在唔知點好，學歷僅一般，又無甚麼特別achivement, 唔知點同20幾歲的年青人爭工作。

【職場熱話】跟同事一起飲茶時想食灌湯餃 講明自己比錢但被同事話自私 事主不解：佢哋想點啊？【見下頁】

其他網友回應：

產業單一，學歷已經眨值，你現在梗係唔夠大學生爭，畢業生一出來壓價1萬鬆啲請到個人

失業年多, 咁可否減下價? 咁人工如減至20K, 可考慮? 你30頭好後生呀...

接受現實，睇下你肯唔肯放低身段騎牛搵馬囉

你仲後生，放下身段揾份低d人工嘅工，做住先，等疫情好啲，出面市況好啲再揾，而家好多人係咁。加油!天無絕人之路。

去做住看更先，後生仔吃香啲，識啲英文好快升做保安主任

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明