【中年危機】中年漢失業一年多 原搵月薪2萬尾 感高不成低不就　網民：放下身段揾份較低人工嘅工

上一篇文章
【法律迷思】結合人壽和信託的法律工具
香港最新失業率7.2%，創下2004年以來新高，如果是人到中年遇上失業更是心慌慌。近日有中年網民在討論區發帖，指自己原本工作人工有2萬尾，但疫情下失業一年多，期間不斷搵工，只能靠兼職賺取生活費，自覺「高不成，低不就」。此帖惹起熱烈討論，網友普遍勸喻該網民要睇開一點，放下身段揾份較低人工嘅工。
網民失業搵工經歷：
樓主慨嘆，職業行頭窄，疫情亦有受影響，所以現在唔知點好，學歷僅一般，又無甚麼特別achivement, 唔知點同20幾歲的年青人爭工作。
【職場熱話】跟同事一起飲茶時想食灌湯餃 講明自己比錢但被同事話自私 事主不解：佢哋想點啊？【見下頁】
其他網友回應：
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】
# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
記者：李兆明