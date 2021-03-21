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【中年危機】中年漢失業一年多 原搵月薪2萬尾 感高不成低不就　網民：放下身段揾份較低人工嘅工

理財智慧 09:27 2021/03/21

分享：

香港最新失業率7.2%，創下2004年以來新高，如果是人到中年遇上失業更是心慌慌。近日有中年網民在討論區發帖，指自己原本工作人工有2萬尾，但疫情下失業一年多，期間不斷搵工，只能靠兼職賺取生活費，自覺「高不成，低不就」。此帖惹起熱烈討論，網友普遍勸喻該網民要睇開一點，放下身段揾份較低人工嘅工。

網民失業搵工經歷：

    點擊圖片放大
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    +4

樓主慨嘆，職業行頭窄，疫情亦有受影響，所以現在唔知點好，學歷僅一般，又無甚麼特別achivement, 唔知點同20幾歲的年青人爭工作。

【職場熱話】跟同事一起飲茶時想食灌湯餃　講明自己比錢但被同事話自私　事主不解：佢哋想點啊？【見下頁

其他網友回應：

  • 產業單一，學歷已經眨值，你現在梗係唔夠大學生爭，畢業生一出來壓價1萬鬆啲請到個人
  • 失業年多, 咁可否減下價? 咁人工如減至20K, 可考慮? 你30頭好後生呀...
  • 接受現實，睇下你肯唔肯放低身段騎牛搵馬囉
  • 你仲後生，放下身段揾份低d人工嘅工，做住先，等疫情好啲，出面市況好啲再揾，而家好多人係咁。加油!天無絕人之路。
  • 去做住看更先，後生仔吃香啲，識啲英文好快升做保安主任

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記者：李兆明

畢業 失業 兼職 疫情

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