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【投行悲歌】高盛調查﹕新入職員工平均每星期工作98小時 　IPO熱潮增加工作量？

Hot Talk 14:16 2021/03/19

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高盛內部訪問了13名今年新入職的分析師，發現其工作環境令人堪憂。

外電報道，高盛（美﹕GS）近日一份關於內部員工的工作環境調查被廣泛流傳，調查結果顯示，自今年一月起，受訪者平均每星期工作98小時、每晚平均僅睡5小時，睡覺時間的平均值為凌晨三點，引來外界熱議。

星展：辦公室工作有助建立團隊士氣，詳情可見﹕【下一頁】

報告部分內容

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高盛內部訪問13名今年新入職的分析師，發現其工作環境令人堪憂。所有受訪者均認同，平日工作時數過長，對自己的人際關係與家庭生活帶來影響。75%受訪者亦表示曾尋求專業心理輔導服務。此外，所有受訪者表示，自己經常遇到「不符合現實」的工作期限。以10分為滿分，受訪者對高盛的滿意度中位數為2分。

有受訪者表示，由於工作壓力過大，他經歷了失眠、精神緊張等身體問題。更有受訪者形容，每日除了工作時間外，只剩下約4小時的私人時間用作睡覺、沐浴以及用膳，情況如同虐待員工。

亦有員工指，他在入職前，從沒有期望可以從早上9點工作到下午5點準時下班，但他也沒有想過，自己會從早上9點工作到凌晨5點。

高盛﹕擬考慮規定每周工作時數限制

為減輕員工的工作壓力，報告內容建議，擬考慮每周最多只容許員工工作80小時，以及禁止員工在周六全日和周五下午9時後繼續工作。據悉，美國高盛管理層極為重視此份報告，管理層上月跟受訪員工會面，亦表示會加聘員工。

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編輯﹕賴奕羚

美股 壓力 工作時數 高盛（Goldman Sachs，美：GS）

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