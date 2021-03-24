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【新股IPO】滴滴出行再傳上市　內媒：滴滴轉赴美國、估值高達7750億元

股市 15:36 2021/03/24

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內地網約車平台滴滴出行多次傳出計劃來港或赴美上市。據內地傳媒最新報道指，滴滴出行考慮美國上市，目標估值最少1000億美元（約7750億港元）。此前曾傳出公司可能在第二季在香港提交上市申請，最快第三季完成上市。滴滴未有回應有關傳聞。

滴滴出行今年1月已傳來港上市，當時據報目標估值達800億美元，可見【下一頁】

滴滴出行於2012年創立，經連年併購、融資，股東包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、軟銀和UBER等不同大型機構，但於2018年捲入「順風車事件」，有乘客遭司機殺害，令滴滴出行發展走勢集中以提高安全為主。

據公司網頁顯示，滴滴出行在亞太區、拉美、俄羅斯擁有超過5.5億用戶提供出租車召車、網約車、順風車、公交、共享單車、共享電單車、代駕、汽車服務、配送及貨運、金融等多元化服務。單計去年10月首周，公司業務單日量超過6000萬。

早前報道指，為滴滴出行負責上市的羅兵咸永道核數團隊於1月進駐公司，在春節假期都未有休息，而高盛有望是今次IPO的保薦人之一。消息指，滴滴出行或考慮只將網約車業務單獨上市。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：麥德銘

港股 IPO 滴滴出行
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