▲ 【新股IPO】滴滴出行再傳上市 內媒：或第二季香港交表、第三季上市

內地網約車平台滴滴出行再傳來港上市，據內地傳媒報道，滴滴出行可能在第二季在香港提交上市申請，最快第三季完成上市。報道引述消息指，滴滴出行目標估值逾600億美元，而據滴滴股東UBER 2019年招股書資料，當時滴滴出行估值約516億美元。

內地傳媒報道指，為滴滴出行負責上市的羅兵咸永道核數團隊於1月進駐公司，在春節假期都未有休息，而高盛有望是今次IPO的保薦人之一。消息指，滴滴出行或考慮只將網約車業務單獨上市。

滴滴未有回應有關傳聞。

滴滴出行今年1月已傳來港上市，當時據報目標估值達800億美元，可見【下一頁】

滴滴出行於2012年創立，經連年併購、融資，股東包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、軟銀和UBER等不同大型機構，但於2018年捲入「順風車事件」，有乘客遭司機殺害，令滴滴出行發展走勢集中以提高安全為主。

據公司網頁顯示，滴滴出行在亞太區、拉美、俄羅斯擁有超過5.5億用戶提供出租車召車、網約車、順風車、公交、共享單車、共享電單車、代駕、汽車服務、配送及貨運、金融等多元化服務。單計去年10月首周，公司業務單日量超過6000萬。

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編輯：麥德銘