【Windows 10新功能】微軟推Windows 10預覽版　添加自動HDR與自訂虛擬桌面

▲ Windows 10 Insider Preview Build 21337 版本，可以預覽新增的兩項全新功能，包括自定義虛擬桌面及自動HDR。

微軟（Microsoft）最近釋出Windows 10 Insider Preview Build 21337 版本，可以預覽新增的兩項全新功能，包括自定義虛擬桌面及自動HDR。

Windows 10的虛擬桌面功能面向專業版用戶，該預覽版本中，能夠讓用戶自行設計工作用桌面與個人桌面，與蘋果macOS的「多個空間中工作」功能相類似，可以隨意切換至各個桌面。過快速鍵「Win」+「Tab」可以啟用虛擬桌面，並且再更改桌面背景，以及重新排列虛擬桌面。

【Windows 10】Windows 10更新致列印服務失靈 2招關閉自動更新

Windows 10 將有大改版！外媒披露7大功能更新、預計今秋推送

此外，微軟近年不斷嘗試將其電腦系統與 Xbox 遊戲平台結合，並將部分功能帶到Windows 10。而該自動Auto HDR功能原本為Xbox X|S專屬，透過AI計算將遊戲畫質升級，是次就有加入Windows 10預覽版本中。只要玩家的顯示設備是支援HDR，Auto HDR功能便會為遊戲內的畫面加入更高亮度以及更多色彩。

▲ （官方網誌圖片）

其官方網誌中發布的《戰爭機器：5》灰階亮度對比圖顯示，由左至右分別為SDR（Standard Dynamic Range，標準動態範圍）、Auto HDR以及原生HDR效果。其中以原生HDR提供最高亮度，部分位置亮度超過1000nits。在Auto HDR之下，雖然亮度不及原生HDR般高，大約為300至400nits，但是也增強了不少對比度。

【新型態 Windows】微軟文件證實未來 Android、iOS 可直接用電腦版 Windows 10

責任編輯：張寶燕