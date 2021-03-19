【周末好去處】D2 Place本周末設兩市集　售飾物襟章等手作

▲ D2 Place本周末有《白紙市集 x Venus Philosophy - 我的最佳損友》，以及《回到最原點 - 純手作市集 快閃週末》。（D2 Place提供圖片）

D2 Place本周末帶來2個市集，包括White Market主辦的《白紙市集 x Venus Philosophy - 我的最佳損友》，以及LIFE Mart主辦的《回到最原點 - 純手作市集 快閃週末》，帶來不同特色手作產品，包括飾物、香薰蠟燭、襟章等。

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白紙市集的精選產品包括「CLAY MUSEUM」售由美國和德國進口軟陶製成的耳環、本土紙品小店「紙曰」的手製紙膠帶、MAISON DE CHOWS售賣香薰產品、MEIKWAN.TOY以「富士山」為題，製作出襟章、地氈、貼紙等。

《回到最原點 - 純手作市集 快閃週末》則帶來約45個手作攤檔，並有LIFE MART自家創作的扭蛋，以及與不同插畫師聯乘的扭蛋。

《白紙市集 x Venus Philosophy - 我的最佳損友》

日期：2021年3月20-21日

時間：下午 1 時至晚上 8 時

地點：D2 Place一期2樓The Space

《回到最原點 - 純手作市集 快閃週末》

日期 : 2021年 3月20 - 21日

時間 : 下午1 時至晚上 8 時

地點 : D2 Place二期 G/F The Garage

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責任編輯：朱悅瀅