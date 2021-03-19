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Google再遭美國反壟斷審查 利用Chrome削競爭

環球社會熱點 15:27 2021/03/19

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美國互聯網公司Google近年不斷被批評侵犯私隱，Google回應宣布將禁止其下瀏覽器Chrome某些Cookies，以保障用戶私隱。但有媒體報稱，Google此舉引來美國司法部再次展開反壟斷審查。報道指，美國司法部正向廣告業查詢，了解Google利用該政策避免競爭廣告公司追蹤客戶。

Google一年前宣布將禁止Chrome，部分追蹤用戶網上瀏覽痕跡功能。Google在上兩個月期間，發佈當中更多細節。內容卻引來部分線上廣告公司不滿，因失去了收資料以助加強廣告效用的工具。

Google明年停止追蹤用戶瀏覽紀錄 改變網絡廣告生態 【下一頁】

《路透社》引述消息人士報道，美國司法部正在調查，針對Chrome的政策會如何影響廣告和新聞行業。調查人員關注Google是否利用Chrome，避免競爭廣告公司獲得用戶數據，但同時自己秘密收集用戶資訊，從而達至減少競爭的效果。

報道中指調查人員亦曾與各行各業的管理層人士，討論上述議題。去年德州等州份的檢察長就廣告行為對Google展開訴訟，調查人員曾詢問Google的競爭對手，是否遇到訴訟中相似甚至更惡劣的行為。但報道指，司法部的調查可能不會導致對Google的法律訴訟。

澳洲財長：快將與Google、Facebook向傳媒付費達成協議 【下一頁】

現時Chrome的全球市場佔有率為60%，Google表示正在幫助廣告公司發展同時，保障用戶私隱受侵犯。發言人曾表示，Google正在使用稱為「私隱沙盒」（Privacy Sandbox），協助企業針對消費群體的同時，無需識別個體。

美國司法部拒絕就報道作出評論。

責任編輯：李俊儀

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壟斷 Google Chrome 媒體 廣告 反壟斷 美國 Google 谷歌（美：GOOGL） 路透社 美國司法部

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