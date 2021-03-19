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【長實回購】李嘉誠李澤鉅新招增持、長實逼回購價　大和：回應「香港折讓」、瑞信高盛升目標價

股市 13:19 2021/03/19

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李嘉誠李澤鉅新招增持　大和：回應「香港折讓」、瑞信高盛升目標價

長實 （01113） 於業績後建議收購李嘉誠基金會資產、回購長實股份，大股東李嘉誠、李澤鉅股權於交易完成後將由35.99%增至45.02%，各家券商發表初步分析。大和資本認為，李嘉誠家族發出很清晰和強力訊號：「他們有意增持長實」，連同長實重新啟動回購，認為長實新方案可有效率地回應華資家族地產股所面對的「香港折讓」問題，該行續予買入評級，目標價為68元。

長實午後股價升幅擴大，一度升逾7%，高見50.5元，接近長實建議的回購價51元，成交8.27億元。

大和資本表示，李嘉誠、李澤鉅完成交易後將持有長實逾4成股份，與2015年長和系重組前持有長江實業（重組前編號：00001）的股權水平相若，長實新收購和回購方案是快速達成目標的方法。

長實收購資產一覽

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李嘉誠李澤鉅新招增持長實，詳情可見【下一頁】

受限於自由增購率（Creeper）規定，持股介乎30%至50%的股東，若12個月內增持逾2百分點，就需要提出全購要約。李嘉誠父子於2020年在場內購入長實股份逾130個交易日，全年增持逾1.9百分點。

大和資本認為，長實業績反映公司物業銷售業務未受疫情重大影響，而且自2018年9月後重新回購，料有利股價。該行予長實目標價68元，相當於今年每股資產淨值97.6元的30%折讓價格。

李嘉誠李澤鉅2020年131次增持長實，可見【下一頁】

另外，瑞信、高盛都在績後提高長實目標價，瑞信將目標價由51.9元升至61.6元，高盛就由49元升至52元。

大摩就指，長實去年每股盈利、派息都勝預期，但股息率回落到3.8厘以下，依然屬於低水平，保持現有目標價46元、「與大市同步」評級，目標價相當於資產淨值折讓45%，與2011年以來香港地產股平均估值水平相若。

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